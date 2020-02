Ex-secretário de Saúde compõe equipe administrativa do AME Itapeva em nova gestão

A Organização Social de Saúde Irmandade Santa Casa de Andradina, referência em gestão de saúde no Brasil, assume a gerência do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Itapeva em 1° de março de 2020, mas já está com sua equipe de transição presente na unidade desde a última segunda-feira (3), com um reforço que vem somar e muito com a saúde itapevense.

Armando Ribas Geminiani, referência em administração da população de Itapeva, já ocupou cargos de extrema relevância no município, destacando o de Prefeito e Secretário de Saúde e Administração, vem somar com a equipe técnica da OSS Santa Casa de Andradina, dispondo de toda sua experiência e conhecimento das deficiências da área.

Nomeado Gerente de Planejamento da nova gestão do AME, encara o desafio com muita expectativa. “É momento de pensarmos na saúde de nossa população e também dos municípios vizinhos, com a experiência da nova gestão, podemos crescer nossos atendimentos e proporcionar mais qualidade de vida aos nossos pacientes”, disse.

Além do Gerente de Planejamento, a equipe de transição é composta pelo Gerente Administrativo, Fábio Gomes, a advogada Thaynara Caroline Xavier, o contador Alessandro Menezes Pereira e o Gerente de RH, Fabiano Soares.

O objetivo desse primeiro contato é tomar conhecimento dos atendimentos oferecidos e também de processos administrativos em andamento, além de conhecimento do corpo clinico, médico e administrativo.

O Superintendente da Organização Social de Saúde da Santa Casa de Andradina, Sebastião Sérgio da Silva, ressalta a importância do conhecimento em gestão de outras unidades. “Cada Ambulatório tem sua peculiaridade diante a população atendida. Sabemos que vamos enfrentar alguns questionamentos, mas viemos para somar e proporcionar uma saúde de mais qualidade a população”.

A Organização Social de Saúde Irmandade Santa Casa de Andradina está presente hoje em 7 municípios do Estado de São Paulo, além dos estados de Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com Gerência de Gestão das seguintes unidades: Irmandade Santa Casa de Andradina, AME Andradina, AME Araçatuba, AME Promissão, AME Botucatu, AME Fernandópolis, Rede Lucy Montoro de Fernandópolis, Rede Lucy Montoro de Pariquera-Açú, Saúde Indígena e a mais recente conquista AME Itapeva, sempre zelando pela qualidade em atendimento, de mãos dadas em respeito à vida.