A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Agricultura, convida toda a população para o evento Soja Sustentável, que acontece na quinta-feira, dia 21 de setembro, das 8h às 17h30, no salão de conferências da FAIT (Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva).

O evento é voltado para os agricultores familiares, produtores rurais do município e da região, estudantes e interessados na área da agricultura. Para mais informações, os interessados poderão entrar em contato nos telefones: 15 3522-0055 ou 15 99821-7885.

O evento terá início com palestra do agricultor, Laércio Dalla Vecchia, que foi campeão brasileiro de produtividade de soja com técnicas sustentáveis, nos anos de 2019 e 2020. A segunda palestra do evento é com o presidente do Grupo Associado de Agriculturas Sustentáveis, Rogério Vian, que abordará o impacto econômico da utilização de tecnologias sustentáveis na produção. A terceira palestra será ministrada pelo agricultor, Flávio Sakamoto, que há 10 anos produz soja orgânica certificada, no estado de Goiás.

A quarta e última palestra do dia será ministrada pelo CEO da empresa Raiar e líder na produção de ovos orgânicos certificados, Luiz Barbieri, que irá dissertar sobre o mercado diferenciado de cereais, na agricultura orgânica. Após o término das palestras haverá um momento de Networking, em que os participantes poderão trocar conhecimentos profissionais.

O Prefeito de Itapeva, Dr. Mario Tassinari, acompanha todas as ações pelo desenvolvimento econômico do município e irá participar ativamente do evento de Soja Sustentável. Ele destaca a importância da qualificação dos produtores rurais de Itapeva. “Com o conhecimento de novas técnicas, os agricultores de Itapeva podem aumentar suas produções e a comercialização de seus produtos e, com isso, a economia de todo o município se torna mais fortalecida”, explicou o prefeito.