Seguindo a Lei Nacional nº 11.133 de 14 de julho de 2005, que tem instituído o dia 21/09 como “Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência” e a Lei Municipal nº 4.276, de 19 de agosto de 2019, onde o Setembro Verde é dedicado a realização de ações de visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com apoio da Prefeitura de Itapeva, secretarias da Educação, Saúde, Esportes, Cultura e Desenvolvimento Social e parceiros como FAIT, OAB, entre outros, promove no dia 03 de setembro, este sábado, das 15h às 18h30, na praça de Eventos Zico Campolim, um Evento de Abertura das atividades, trazendo o destaque para pessoa com deficiência, e convidando a comunidade para participar desta tarde.

No espaço do parque, haverá interação com os personagens infantis Anima Hero’s e um trabalho direcionado ao uso adequado dos brinquedos adaptados através dos estagiários da FAIT, que também oportunizarão um circuito psicomotor. Nos estandes, ocorrerá a massoterapia pela entidade Luz da Visão; o Projeto “Pequenas e grandes vitórias proporcionará sessão de fotos da fotógrafa Bruna Pimenta. CEAPEM e APAE oferecerão exposição de atividades e interação com o público, orientação jurídica da OAB e a participação da Saúde. Este evento especial contará com apresentação musical dos artistas Ricardo Galvão e Adriano Trindade.