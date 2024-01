Na manhã desta sexta-feira (12), o 54°BPM/I situado em Itapeva realizou a solenidade de homenagem a inatividade da Cel PM Adriana Duch Machado.

Duch se despede da Polícia Militar dos Estado de São Paulo após 32 anos de serviços prestados à sociedade paulista.

Cel Duch foi homenageada com um retrato no quadro de eternos comandante do 54°BPM/I e surpreendida com outra homenagem ao descobrir que uma ala dentro do Batalhão foi batizada com o seu nome.

Coronel Duch deixa a Polícia Militar com um histórico de profissionalismo, carisma e reconhecimento por tratar militares e civis, subordinados e comandantes com o mesmo respeito.

“Fui uma menina que sonhou em ser policial militar e hoje concluo de forma honrosa, são 17 anos aqui no sudoeste paulista (54° Batalhão), temos uma história aqui com cada um, onde deixamos nossas vidas nas mãos de nossos parceiros, o que nos torna diferentes, Deus nos sustentou, colocou pessoas que nos ajudaram, e esse legado que deixamos eu sei que nossa comunidade terá os melhores a frente desse serviço”, disse emocionada.