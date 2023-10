Um evento eu vem gerando grande expectativa aos amantes das artes marciais do sudoeste paulista, esse é o Itapeva Fight Championchip – IFC 1ª Edição.

O IFC será realizado no dia 25 de novembro e deve ser um divisor de águas no que diz respeito a eventos de artes marciais no município. Além do MMA, o evento trará também lutas de Muay Thai, K1, Boxe e Submission.

Um dos responsáveis pela organização do evento, Jotape`hOliveira conta que estão sendo preparados cards especiais para que as lutas sejam de alto nível, com presença de lutadores de Itapeva e demais cidades do Brasil. “Por questões contratuais ainda não podemos detalhar as lutas que teremos, porém o que está sendo programado promete ser algo inesquecível, estamos finalizando alguns pontos e assim que estiver tudo fechado vamos divulgar tudo o que preparamos, mas teremos combates excelentes com lutadores e lutadoras de Itapeva, da região, do estado e de outros estados”, diz.

O evento será realizado no Ginásio CCE e contará até mesmo com a disputa de cinturão.

Desde a divulgação do evento, Jotape`h conta que a procura por informações para participação é grande e que ainda existe cotas para patrocinadores que desejarem expor sua marca no Itapeva Fight Championchip – IFC. As informações sobre parcerias para o IFC podem ser requisitadas através do (15) 996806726.