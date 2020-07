ETEC de Itapeva está com inscrições abertas para preenchimento de 400 vagas

A escola Dr. Demétrio de Azevedo Júnior (Escola de Minas) de Itapeva está com as inscrições abertas para o Vestibulinho do segundo semestre de 2020.

Os interessados devem se se inscrever até às 15h do dia 21 de julho. Ao todo são 400 vagas disponíveis.

Importante salientar que a seleção será pelo histórico escolar.