A Secretaria Municipal da Saúde e o Conselho Municipal de Saúde realizou, nesta quarta-feira (08), a Plenária Municipal de Saúde, que é uma etapa preparatória para a 9ª Conferência Estadual de Saúde. Foram abordados temas sobre a revisão das diretrizes da Conferência realizada em 5 de outubro de 2021 e a compatibilização das propostas anteriores, com a temática atual.

A Plenaria de Saúde contou com a participação do prefeito, Dr. Mario Tassinari, do secretário de Saúde, Luiz Fernando Tassinari, membros do conselho municipal, representantes, gestores dos servicos de saúde, trabalhadores e usuários do SUS. Na ocasião foram eleitos os delegados que irão representar o município nas proximas etapas.

O Centro dos debates das Conferências de Saúde em 2022 e 2023, tem como tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”, para que o povo brasileiro possa reafirmar o valor da vida, o caminho do desenvolvimento sustentável e da cidadania que merece ter.