Estudo do IBGE aponta Itapeva com população de 95 mil habitantes

Um estudo divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atualizou alguns números sobre o Brasil e sua expectativa para 2021.

Itapeva mostrou crescimento de sua população em relação ao último levantamento. De acordo com o atual senso Itapeva tem hoje uma população de 95.241 pessoas, já em 2010 eram 87.753 habitantes.

Um dado preocupante foi a questão da mortalidade infantil a qual registrou alta, se em 2017 eram menos de 10 óbitos a cada mil nascidos, em 2019 esse número foi de 14,35 óbitos por mil nascidos vivos. Um dado que preocupa, mas que pode ser explicado também por conta do município receber gestantes de outros municípios, o que contribui para esse número. O lado positivo é que em 2006, quando os dados começaram a ser divulgados esse número era bem alto para atual realidade, naquele ano o senso apontou mais de 25 mortes por cada mil nascidos vivo.

Já com relação ao salário médio mensal dos trabalhadores formais do município também deixa a desejar. Segundo os dados levantados em 2019, dos 5.570 municípios do Brasil, Itapeva se encontrava em 2.034ª colocação como melhor salário. Em relação ao estado, o município está em 459 de 645 cidades. Já na região, o salário médio mensal está na 4ª posição de 19 municípios.

Os números divulgados também mostram o tamanho territorial do município que é o maior da região, o segundo do estado e ocupa a 820ª posição em relação ao país.

Informações retiradas do site: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itapeva/panorama