Estudantes itapevenses conquistam medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e na Mostra Brasileira de Foguetes 2021

Em maio deste ano, 98 alunos da escola Zulmira de Oliveira participaram da prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) 2021, na modalidade de foguete real e virtual. Já no dia 31 de julho, saiu o resultado e a escola foi contemplada com 38 medalhas de ouro e 4 de prata. Já na escola Professor Gerson de Barros Margarido do Bairro São Roque, zona rural de Itapeva, 56 alunos participaram, conquistando 10 medalhas de ouro 2 de prata e 2 de bronze.

Mesmo em tempos difíceis de aulas on-line e semipresenciais, as escolas realizaram um trabalho de estudos interdisciplinares preparando e ofertando atividades diferenciadas para estes alunos, que atingiram tantas medalhas esse ano.

Os alunos da Escola Zulmira de Oliveira são representados pela diretora Maria Aparecida Miranda, vice-diretoras Josiani Almeida de Oliveira e Maria de Lourdes Pedroso, coordenadoras Karla Fernanda Diniz e Maria Marta Paulino Oliveira e o professor Hailton Pereira Araújo.

Os alunos da Escola Gerson de Barros são representados pela diretora Silmara Regina Soares Conceição e a coordenadora Arline Galvão Queiroz.