Estudantes de Medicina realizaram o projeto de inverno Ajuda ao Lar Vicentino de Itapeva

Naturais de Itapeva, as estudantes de Medicina Letícia Gatti e Madu Mello deram início ao projeto de inverno Ajuda ao Lar Vicentino com o objetivo de arrecadar insumos do cotidiano para aqueles que ali residem. Para elas, o foco é tentar fazer a diferença na vida destas pessoas.

Em conversa com a nossa equipe, a graduanda do 5º ano de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Letícia Rodrigues Gatti Perez explicou que o principal motivo para viabilizar o projeto foi a pandemia, mas juntamente a Madu, teve uma reflexão sobre como é importante cuidar das nossas raízes. “Eu cresci em Itapeva e parei para pensar que desde meu ingresso na faculdade, só havia contribuído na cidade com o Projeto Ubuntu, não havia realizado nenhuma ação social presencial até então. Como passo minhas férias em Itapeva e devido a situação atual não poderia fazer outros planos já agendados, tentei pensar em algo que fosse produtivo tanto para mim, quanto para o local. A ideia na verdade foi arquitetar algo simples, mas que fosse capaz de fazer a diferença”, contou.

Madu é na verdade Maria Eduarda Loureiro De Mello Rezende Gouvea, também estudante de Medicina na mesma Universidade, mas do 3º ano. Juntas, elas se empenharam para conseguir fazer a diferença na vida dos 102 idosos que residem no Lar.

“O processo de envelhecimento, como todos aqueles que enfrentamos ao longo de nossa vida, deve ser uma fase saudável, leve e sempre com qualidade de vida. Na faculdade de Medicina, estamos sempre reiterando que o conceito de saúde envolve nosso corpo, nosso psicológico e nossas relações sociais. Para os idosos, muitas vezes as comorbidades de saúde, juntamente com oisolamento social é uma dificuldade que os impacta diretamente”, disseram as estudantes.

Para Letícia, a maior alegria para os idosos é ter atenção. “Esse é, do meu ponto de vista, o maior presente que podemos receber de alguém. Uma doação de seu tempo, a dedicação de carinho e sobretudo a preocupação do outro perante a como se sentem. Para alguém em processo senil, essa alegria é com certeza um presente”, explicou.

O objetivo é que o projeto de inverno aconteça sempre durante as férias das meninas em Itapeva. “Gostaríamos de dizer obrigada. Não só pelas doações, mas pelo acolhimento, pelas mensagens de incentivo e por todos aqueles que vieram nos chamar contando um pouco de como já realizam outras ações no Lar Vicentino. Nos sentimos muito felizes em saber que existem muitas pessoas pelo bem e que na maior parte do tempo tem a intenção de ser um auxílio para os outros”, disseram.

Finalizando, elas agradeceram pela oportunidade. “Gostaríamos, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de divulgação do nosso projeto e parabenizar vocês pelo interesse em micro ações como essa. ​Um dos meus poetas favoritos (para Letícia), Manoel de Barros, possui o seguinte trecho:‘Nós não vemos o que vemos, vemos o que somos. Só veem as belezas do mundo aqueles que carregam belezas dentro de si’. Tenho certeza, que das 102 pessoas que residem no Lar Vicentino, todas elas possuem alguma beleza simples para nos ensinar. Ajudá-los é uma pequena parcela de como podemos valorizar e entender a beleza de cada um”.