Aulas são ministradas por alunos voluntários do 9º ano e sob a supervisão de docentes da Escola Estadual Leopoldo Leme Verneck.

Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Leopoldo Leme Verneck, localizada em Apiaí, têm recebido apoio de colegas do 9º ano do Ensino Fundamental nas aulas de reforço escolar. Os instrutores voluntários estão matriculados no 9º ano e têm atuado sob orientação e acompanhamento dos professores de língua portuguesa.

De acordo com o diretor da unidade, o professor Jair Lourenço Gil, a ideia surgiu para ajudar os alunos que chegam ao 6º ano com problemas de aprendizado, em complemento ao trabalho feito pelos professores em sala de aula, para reduzir a distância entre esses estudantes e colegas de sala.

Essa é uma das iniciativas do Projeto Sementes, organizado há 14 anos na unidade de ensino e que promove a integração dos estudantes de idades diferentes. Atualmente, oito alunos do 6º ano participam do projeto e quatro do 9º ano atuam como voluntários.

Antes de se tornarem instrutores de apoio ao reforço escolar, alunos do 9º ano passam por uma espécie de formação e avaliação conduzida pelos docentes da escola Leopoldo Leme Verneck, que acompanham todo o processo. As aulas de reforço são ministradas de maneira diferenciada e individualizada com recursos como leitura de livros infantojuvenis, produção de resenhas e exercícios básicos de matemática com a utilização de materiais concretos.

Além dos benefícios que podem ser percebidos nas aulas de língua portuguesa e matemática e posteriormente nos resultados de provas externas como o Saresp e Saeb, a atividade também desperta, segundo Gil, o interesse pela pedagogia nos alunos voluntários.

Ex-aluno da escola e hoje professor de matemática da rede estadual, Carlos Eduardo Prestes dos Santos foi instrutor de apoio ao reforço escolar na unidade entre os anos de 2016 e 2017. “Como eu era aluno na época, para mim foi muito importante participar do projeto. Depois que eu terminei o Ensino Médio, optei por fazer licenciatura em matemática. Essa decisão também veio por meio do incentivo do diretor da escola e do professor de matemática da época. O projeto Sementes, além de estimular os alunos que têm melhor desempenho, auxilia também os alunos que estão com dificuldades em algumas disciplinas”.

A Escola Estadual Leopoldo Leme Verneck fica no bairro Palmitalzinho, atende 234 alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio.