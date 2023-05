A Secretaria de Educação de Itapeva preparou os estudantes da Escola Municipal Prof José Maria de Oliveira, do bairro São Roque, para a participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e na Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), que aconteceram na última sexta-feira (19).

A participação dos estudantes nas Olimpíadas aconteceu na quadra da escola, aonde os alunos do 4 º ano A e B realizaram a construção e lançamento dos foguetes. Tudo foi registradado e enviado para a participação na MOBFOG.

Para fazer parte das olimpíadas, os estudantes da E.M Prof José Maria de Oliveira tiveram oficinas, aulão interativo e um treinamento das questões do simulado para a OBA. Os alunos contaram com o apoio da docente, Arlinda, na confecção dos foguetes e receberam orientação com um profissional da área de Física, para que os projetos dos foguetes ficassem ainda mais especializados.

Saiba Mais:

A OBA e a MOBFOG têm por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica, Física, Foguetes e Ciências afins, para promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa. A ideia é mobilizar num mutirão nacional estudantes, seus professores, pais, escolas e amadores.