Estudante itapevense faz teste no Santos FC

Na quinta-feira (05), a estudante e atleta itapevense Geise Barros, 14 anos, participou de um teste no Santos Futebol Clube. O teste foi realizado no Campo do Colégio Santa Cruz, no Bairro do Butantã em São Paulo, o qual é utilizado para as peneiras.

No “Projeto das Sereias da Vila”, que já é do elenco profissional, participaram outras 96 atletas da categoria. Esta ação tem como objetivo não só formar atletas para a prática do futebol feminino, mas também contribuir com a formação de cidadãs, criando um espaço que promova a vivência das meninas no esporte. Na quarta-feira (11), o resultado do teste foi divulgado e a jovem está entre as 18 selecionadas para a próxima fase.

Aluna do 9º ano da Escola Municipal Maria de Lourdes Ribeiro, localizada no Bairro Bela Vista, a estudante já era destaque desde o 6º ano; em 2017 reapresentou a região na final do Estado no Jeesp; em 2018 foi campeã da fase sub-regional e em 2019 conquistou o terceiro lugar no Estado de São Paulo, sempre com muito talento, comprometimento, dedicação e humildade, apoiada integralmente pela família, pelo professor de Educação Física, Flávio Lara e a diretora da unidade escolar, Ceci.

O esporte está garantindo oportunidades efetivas para a construção da trajetória da adolescente, o qual possibilitará o pleno exercício dos direitos e da cidadania, melhorando as condições de inclusão social da juventude e transformando vidas.