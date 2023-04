O estudante da 2ª série B, Vagner Martins Camargo participou no mês de março da 1ª Etapa da OBB – Olimpíada Brasileira de Biologia e conseguiu passar para a 2ª Etapa. Toda a comunidade escolar parabeniza o aluno e os professores e Coordenadores de Área João Carlos Biazzon e Gabriely Maria Ayres Toledo Torrell pela iniciativa em inscrever os estudantes da Escola Estadual PEI Professora Zulmira de Oliveira na OBB. Em especial, destaca-se o trabalho realizado em sala de aula pela professora Maria Elizabeth Casselli Butzer, que leciona Biologia e que não mediu esforços no papel de apoio e incentivo aos alunos para que participassem da Olimpíada.

A OBB foi fundada em 2004 e é organizada pelo Instituto Butantan. As Olimpíadas Científicas são uma forma de incentivar os alunos a participarem de competições, aprimorando seu conhecimento e agregando valor ao seu currículo acadêmico e mais do que medalhas, prêmios e diplomas de participação são entregues aos vencedores.

A Olimpíada Brasileira de Biologia é um evento científico-educacional muito importante para despertar a vocação de estudantes do ensino médio para a área das ciências biológicas. Essas olimpíadas de forma geral, têm estimulado muitos jovens a descobrir mais sobre as ciências e as tecnologias.

Além disso, algumas competições procuram estabelecer um intercâmbio entre escolas e instituições de ensino superior, o que também pode ser um estímulo para a escolha profissional do estudante.

O processo seletivo da Olimpíada Internacional de Biologia é composto por quatro provas práticas – ecologia, zoologia, botânica e biologia molecular/bioquímica). Que venha a segunda etapa e que o estudante Vagner obtenha êxito!