Estrada Municipal da Vila Santa Maria ganha terceira faixa

Depois da iluminação e da construção de calçadas, agora está sendo construída a terceira faixa na estrada para garantir a segurança de motoristas e pedestres

Teve início na última semana, as obras de ampliação da Estrada Municipal Theodorico Pereira de Mello, via acesso à Vila Santa Maria. No local está sendo realizada a terceira faixa, que dará mais segurança aos motoristas que por ali trafegam.

A obra está orçada em aproximadamente R$ 140 mil, realizada com recursos próprios da Municipalidade. Primeiramente está sendo preparada a base da estrada, para em seguida ter início a pavimentação asfáltica. As obras j´s estão sendo finalizadas.

Este benefício está sendo implantado após a referida via ter recebido anteriormente a iluminação pública e também a calçada. “Os moradores do bairro reclamavam da escuridão, a qual tinham que atravessar para chegar até ao bairro. A estrada é extensa e muitos caminhavam ali a pé pelo meio da rua, pois além da iluminação, também não havia calçada para os pedestres. Desta forma, colocamos postes com lâmpadas em led e também construímos o passeio público para oferecer à comunidade mais segurança e garantir a sua integridade”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Diego Carvalho.

A calçada também foi realizada com recursos próprios no valor de R$ 136.586,54, cuja obra compreendeu a limpeza e regularização do solo, colocação de guias e sarjetas, boca de lobo com muro de ala e plantio de grama.

As obras na estrada de acesso à Santa Maria contou com uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e da Secretaria de Administrações Regionais, Transportes e Serviços Rurais.