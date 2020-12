Estão abertas as matrículas para a EJA - Educação de Jovens e Adultos

É importante que todos os alunos estejam matriculados, independente da maneira que acontecerão as aulas no ano letivo de 2021.

Os alunos que não puderam finalizar os seus estudos, já podem realizar sua matrícula para o EJA – Educação de Jovens e Adultos.

A Escola Municipal Dom Sílvio Maria Dário oferece aos munícipes estudos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Para se matricular, o aluno deverá comparecer à escola, localizada no Calçadão Dr. Pinheiro, munido de RG e CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de endereço dos últimos 30 dias e documento de escolaridade para novos alunos.

Diante da pandemia que o mundo enfrenta contra a Covid-19, ainda não há certeza de que haverá aula presencial no próximo ano letivo. Porém, vale ressaltar a importância em realizar a matrícula do aluno ainda neste ano, mesmo que o ensino seja à distância ou híbrido (mesclado entre o aprendizado virtual e o presencial).

Lembrando que o EJA é uma modalidade da educação básica destinada a quem tem 15 anos ou mais e não conseguiu estudar ou concluir os estudos na idade própria.