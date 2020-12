Estão abertas as matrículas para 2021 em todas as unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino

Prestes a iniciar um ano letivo totalmente diferente dos anteriores, a Secretaria Municipal da Educação está adaptando todas as unidades escolares para recepcionar os alunos em 2021.

Para que as aulas iniciem com tranquilidade no próximo ano, é necessário realizar as matrículas e rematrículas neste ano corrente.

O procedimento de matrícula, para os alunos que iniciarão uma nova etapa de ensino, é muito simples, cada escola informa os pais e/ou responsáveis o local e horário.

A definição da escola indicada acontece por meio de um sistema digital, então o aluno será alocado na instituição de ensino mais próxima de seu endereço recente. A partir disto, o pai ou responsável deverá ir até a escola, no dia e horário estipulados pelo diretor para evitar aglomerações e seguir protocolo sanitário (uso de máscara, obrigatoriamente) para realizar a matrícula do aluno.

Em outro momento, se o pai ou responsável pretender que o aluno estude em outra escola, ele pode solicitar a transferência na semana de 18 a 22 de janeiro, e será atendido se houver disponibilidade de vaga.

Todas as unidades escolares estão abertas segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 12h e terça e quinta-feira das 13h às 17h para atendimento e esclarecimento de dúvidas quanto à matrícula ou rematrícula.

Os alunos matriculados na rede particular, cujos pais pretendem vaga no Sistema Municipal de Ensino, podem solicitar a transferência imediatamente por tratar-se de uma nova matrícula na rede pública, para uma instituição próxima de sua residência.

Alunos de outros municípios que mudaram ou estão em processo de mudança para a cidade de Itapeva também podem solicitar sua transferência para as escolas municipais.

De acordo com a secretária de Educação, Patrícia Matos, o ensino municipal está sendo cuidado desde o início da pandemia. “Peço aos pais que mantenham a tranquilidade para este ano letivo que irá iniciar em 2021, estamos deixando tudo preparado e adaptado para seguir os protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19 e para a retomada segura das atividades, visando o bem-estar e qualidade do ensino para nossos alunos”, esclareceu.