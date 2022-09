A visitação é destinada aos alunos matriculados no Ensino Médio em escolas públicas ou particulares da região.

Essa é uma oportunidade de conhecer o câmpus e as atividades de ensino, pesquisa e extensão que são desenvolvidas aqui.

A visitação tem duração de 2 horas e passa por salas e laboratórios dos cursos de engenharia.

A Universidade oferece transporte. As visitas podem ser marcadas para terça-feira no período da tarde ou quarta-feira no período da manhã.

Para agendar uma visita, acesse o link abaixo e preencha o formulário.

https://linktr.ee/unespitapeva