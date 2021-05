Estão abertas as inscrições para o vestibulinho 2021 segundo semestre na ETEC

Os candidatos poderão se inscrever de 07/05 até as 15h do dia 02/06/2021 através do site https://www.vestibulinhoetec.com.br . Neste processo estamos oferecendo 280 vagas para cursos técnicos.

Conheça o perfil profissional dos curso e faça sua escolha.

Administração – (EaD – Semipresencial) (Sábados pela manhã)

Descrição

Como funcionam as organizações, desde empresas privadas até ONGs, passando por órgãos públicos, comércio e indústria. O estudante vai precisar de conhecimentos de língua portuguesa, matemática, história e geografia para compreender os principais assuntos do curso, como história da administração, evolução das organizações ao longo do tempo, contabilidade, leis que regulam o funcionamento das empresas e redação de documentos. O aluno vai aprender ainda a analisar as chances de um negócio ou produto ser bem-sucedido e o comportamento do consumidor. Estudará também técnicas de atendimento ao cliente, empreendedorismo (iniciativas para realizar novos negócios) e como uma organização planeja alcançar seus objetivos e define suas metas para o futuro.

Atuação

O técnico em Administração pode trabalhar em vários departamentos. No setor de compras, por exemplo, pode elaborar pedidos de compra de produtos, cadastrar fornecedores assim como conferir a entrega das mercadorias adquiridas. Na área de produção, pode fazer planilhas de controle de processos e produtos, registrando quais já foram produzidos e em qual quantidade. No departamento de vendas, também pode elaborar planilhas para acompanhar o desempenho das vendas, cadastrar clientes, preencher notas fiscais e gerar boletos bancários. No setor de Recursos Humanos, o técnico pode trabalhar calculando salários e benefícios dos funcionários e auxiliando nos processos de contratação e demissão de pessoal. Em qualquer área, pode atender clientes e fornecedores e redigir documentos, como e-mails, memorandos e atas.

Onde trabalhar

Empresas privadas, seja de comércio, serviço ou indústria, órgãos públicos (prefeituras, secretarias de governo, ministérios do governo federal etc.) e ONGs.

Desenvolvimento de Sistemas (Noite)

Descrição

É o profissional que analisa e projeta sistemas. Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados.

Onde trabalhar

Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional autônomo.

Eletrotécnica (Noite)

Descrição

O técnico instala, opera e mantém elementos de geração, transmissão e distribuição de energia; participa da elaboração e do desenvolvimento de instalações elétricas e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações; planeja e executa a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações; aplica medidas para o uso eficiente da energia e de fontes energéticas alternativas. Participa do projeto e instala sistemas de acionamentos elétricos. Executa a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de segurança.

Onde trabalhar

Concessionárias do setor de energia elétrica; indústrias.

Nutrição e Dietética (Noite)

Descrição

O aluno aprenderá sobre os tipos de alimentos, o corpo humano e seu funcionamento. Estudará técnicas para orientar as pessoas com uma alimentação equilibrada de acordo com os diferentes biotipos e rotinas. O curso tem base na química e na biologia, para compreender a ação das calorias fornecidas pelos alimentos no organismo e seu processo de metabolismo no corpo humano, e matemática, para cálculos no desenvolvimento de cardápios. O estudante também terá noções de gestão de pessoas para aprender a liderar equipes.

Atuação

Trabalha com orientação alimentar para manter ou restabelecer o equilíbrio nutricional no tratamento de uma pessoa. Pode supervisionar a higienização de alimentos e administrar processos de controle de qualidade. Também pode atuar com o fornecimento de comidas em festas e eventos, na área de gestão de equipes e na criação de cardápios.

Onde trabalhar

São cinco áreas de atuação: 1.Unidades de Alimentação e Nutrição: restaurantes, restaurantes industriais, hotéis, lanchonetes, entre outros; 2.Unidades de Nutrição e Dietética: Hospitais, clinicas médicas, empresas de home care, ambulatoriais, clinicas de repouso; 3.Unidades de Saúde Coletiva: merenda escolar, creches, Unidade Básica de Saúde (UBS); 4.Marketing de produtos alimentícios – agências de comunicação; 5.Pesquisa Científica.

Química (Noite)

Descrição

A matemática é utilizada para a base de cálculos. A físico-química também é uma disciplina importante no curso. O aluno aprenderá a manipular instrumentos como microscópio, balança analítica e outros equipamentos voltados a análises químicas. Outro ponto importante é o entendimento sobre a tecnologia de processos industriais, onde os alunos aprendem a transformação química e a evolução da matéria-prima até o produto final.

Atuação

Pode atuar em diversas áreas como analista ou supervisor de processos. Ele analisa a qualidade e a pureza da matéria-prima que chega na empresa. Também pode desenvolver produtos e trabalhar com controle de qualidade nos processos químicos.

Onde trabalhar

Indústria química, setor alimentício, área agrícola, vendas e assistência técnica.

Informática (Noite)

Descrição

O técnico em Informática desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.

Onde trabalhar

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores.