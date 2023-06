A Secretaria Municipal de Saúde de Itapeva está com as inscrições abertas de 17 de junho a 16 de julho, para processo seletivo simplificado, visando o preenchimento das funções de assistente social (3), auxiliar de farmácia (2), auxiliar de odontologia (1), cirurgião-dentista (3), enfermeiro (1), farmacêutico (2), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), motorista carteira D (3), oficial de administração (2), técnico de enfermagem (3), técnico de segurança do trabalho (1). As inscrições serão feitas somente via internet, por meio do site: www.caipimes.com.br

De acordo com o Edital nº 005/2023, os candidatos interessados em ocupar as 23 vagas das funções oferecidas, devem obedecer a diversos critérios. Para assistente social, o candidato deve possuir nível superior em Serviço Social e registro ativo no conselho de classe. O salário é R$3.531,33, sendo carga horária de 30 horas e a taxa de inscrição R$65,00.

Para auxiliar de farmácia, é preciso ter ensino médio completo em curso devidamente reconhecido pelo MEC. O salário é R$1.377, 19, com carga horária de 40 horas e taxa de inscrição R$50,00.

A função de auxiliar de odontologia o requisito é possuir ensino médio completo em curso devidamente reconhecido pelo MEC e curso de auxiliar ou atendente de consultório dentário ou certificado de conclusão de curso profissionalizante para auxiliar de saúde bucal/auxiliar de odontologia, com registro no Conselho Regional de Odontologia. O salário é R$1.560,11; carga horária de 40 horas e taxa de inscrição R$50,00.

Para cirurgião-dentista, é preciso ter nível superior em odontologia e registro ativo no conselho de classe. O salário é R$2.925,17, carga horária de 15 horas e taxa de inscrição R$ 65,00.

Para enfermeiro, o candidato deve possuir nível superior em Enfermagem e registro ativo no conselho de classe. Lembrando que o salário é R$5.000,79, com carga horária de 40 horas e taxa de inscrição R$65,00.

Já para a função de farmacêutico, é necessário possuir formação em nível superior na área específica e registro no Conselho de Classe. O salário é R$3.531,00, carga horária de 40 horas e taxa de inscrição R$65,00.

Para a função de fisioterapeuta, é preciso ter nível superior em Fisioterapia e registro ativo no conselho de classe. O salário é de R$3.531,33, carga horária de 30 horas e taxa de inscrição R$65,00.

Para a função de fonoaudiólogo, é necessário possuir nível superior em Fonoaudiologia e registro ativo no conselho de classe, sendo que o salário é de R$3.531,33, carga horária de 30 horas e taxa de inscrição R$65,00.

E para a função de motorista carteira D, é preciso ensino fundamental completo (8ª série ou 9º ano e carteira nacional de habilitação categoria D). O salário é R$1.701,93, carga horária de 40 horas e taxa de inscrição R$50,00.

Para a função de oficial de administração, é preciso ter ensino de nível médio, em curso devidamente reconhecido pelo MEC, salário de R$1.631,00, carga horária de 40 horas e taxa de inscrição R$50,00.

Para técnico de enfermagem, há a necessidade de possuir curso técnico de enfermagem e registro profissional ativo como técnico de enfermagem junto ao Coren-SP. O salário é de R$2.194,86, carga horária de 40 horas e taxa de inscrição R$50,00.

E a última função oferecida é técnico de segurança do trabalho. Para exercer, o candidato deve ter nível técnico de Segurança do Trabalho e registro ativo no conselho de classe. O salário é R$3.531,33, carga horária de 40 horas e taxa de inscrição R$50,00.

Lembrando que todas as informações sobre o Edital nº 005/2023 a respeito do processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal da Saúde, encontram-se no Diário Oficial Eletrônico nº 2191, sexta-feira, dia 16 de junho, páginas 19 a 52. O link do Edital é: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzcyNTQ2