A noite desta quinta-feira (09), foi marcada por uma apresentação cultural que fez o público presente no Teatro de Bolso Terezinha Silva viver um misto de emoções.

No palco estavam os alunos da educação especial da rede estadual. Se momentos antes das apresentações a ansiedade era grande, assim que começaram as apresentações foi impossível alguém ficar indiferente com o espetáculo que os alunos proporcionaram.

Lágrimas, sorrisos e aprendizado, tudo junto e misturado, a cada apresentação o público vibrava com as histórias encenadas pelos alunos.

O evento organizado pela pedagoga Tatiane Ryden teve como objetivo mostrar ao publico presente que os alunos têm potencial e que na maioria das vezes outras pessoas limitam a capacidade dos alunos por não lhes dar a oportunidade de fazer aquilo que desejam.

Para apresentar os teatros, os alunos fizeram apenas quatro ensaios, porém o que se viu em cena foi emocionante, que deixou no público o sentimento de “quero mais”, e principalmente a consciência da importância da inclusão.