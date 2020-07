Após revitalização, Espaço de Convivência será reaberto nesta quinta-feira, dia 23

Para melhor atender os usuários do sistema de saúde do município, a Prefeitura de Itapeva realizou a revitalização do Espaço de Convivência, localizado na Praça do Ame, Santa Casa e UPA. A medida teve como uma das finalidades a adequação do espaço às novas regras de prevenção ao Coronavírus. A reabertura do local acontecerá nesta quinta-feira, dia 23, às 16h. “O sistema de Saúde de Itapeva é considerado referência na região e atende usuários de todos os municípios vizinhos à nossa cidade. Proporcionar um ambiente agradável e adequado às novas exigências sanitárias é uma forma de valorizar os cidadãos”, disse a secretária de Saúde de Itapeva.