Espaço de Convivência passará por reforma e higienização

A Prefeitura de Itapeva está preparando a revitalização do Espaço de Convivência, localizado na praça do Ame, Santa Casa e UPA.

A medida visa a adequação do espaço às novas regras de prevenção ao Coronavírus e garantir mais conforto para os usuários do sistema de saúde de Itapeva e região.

O Poder Executivo agradece o trabalho dos voluntários que atuam no local e ressalta que após o término da reforma e higienização, os munícipes que contribuem com o espaço poderão voltar a atuar. A reforma irá começar nos próximos dias e atenderá a todas as novas normas sanitárias para o combate ao Covid-19.