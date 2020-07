Espaço de Convivência foi revitalizado e adequado para acolher a população

Na tarde de quinta-feira, dia 23, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reabriu o Espaço de Convivência Dr. Carlos Alberto de Castro Cerqueira, localizado na praça em frente ao AME.

O local é utilizado como ponto de acolhimento para os munícipes da cidade e da região que buscam os serviços de Saúde na Santa Casa, UPA – Unidade de Pronto Atendimento e também no AME – Ambulatório Médico de Especialidades. Na próxima semana, os usuários do Centro Dia também poderão usufruir desta estrutura.

Além dos reparos e reformas estruturais que eram necessários, como pintura, o espaço foi adequado às regras de conduta e higiene para prevenção à Covid-19, visando proporcionar mais conforto para as pessoas que estão enfrentando os tratamentos médicos com seus familiares nas unidades de Saúde.