No dia 10 de outubro o escritório de advocacia da Dra. Márcia Ribeiro se vestiu de rosa para celebrar o Outubro Rosa, um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Em um evento que uniu solidariedade, informação e descontração, o escritório abriu suas portas para suas Clientes, demonstrando o comprometimento com a saúde das mulheres e a importância de se estar informado sobre essa doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

O Outubro Rosa é uma campanha global que busca disseminar informações sobre o câncer de mama, incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce, além de oferecer apoio às mulheres que enfrentam essa doença. O escritório de advocacia da Dra. Márcia Ribeiro não apenas reconhece a importância dessa causa, mas também se esforça para desempenhar um papel ativo na promoção da conscientização.

O evento começou com Dra. Márcia falando sobre os Direitos das pessoas diagnosticadas com a doença, nas áreas da Saúde Pública, Trabalhista e Previdenciário e teve momentos de descontração com jogos e entrega de brindes.

A importância da prevenção não foi deixada de lado. A estudante de fisioterapia Josiane falou sobre a importância do autoexame, mamografias regulares e medidas de estilo de vida saudável que podem reduzir os riscos de desenvolver câncer de mama. “A informação é uma das principais armas na luta contra a doença, e as clientes do escritório agora estão mais bem preparadas para cuidar de sua saúde” salienta a Dra. Márcia.

O evento do Outubro Rosa no escritório de advocacia da Dra. Márcia Ribeiro não foi apenas uma ocasião para conscientização, mas também um momento de descontração e confraternização. As clientes se sentiram parte de um grupo comprometido com a saúde e o bem-estar das mulheres, e o escritório se orgulha de ter criado um espaço para essas conversas cruciais.

À medida que o mês de outubro continua, o escritório de advocacia da Dra. Márcia Ribeiro incentiva todos a se envolverem no Outubro Rosa, a conscientizarem-se sobre o câncer de mama e a apoiarem companhas de orientação que fazem a diferença na vida das mulheres afetadas por essa doença. “É através da educação, da solidariedade e do apoio que podemos continuar a luta contra o câncer de mama e trabalhar em direção a um futuro mais saudável para todas” é o recado da equipe do escritório.