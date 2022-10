No dia 25, aproveitando o mês de conscientização, o escritorio Márcia Ribeiro Advocacia preparou para as suas Clientes um momento especial para tratar sobre um assunto muito importante, a Prevenção do Câncer de Mama!

Outubro Rosa é uma campanha que o escritório apoia e faz o Evento anualmente!

Nesse ano as clientes participaram da palestra com a Enfermeira Rafaela Camargo que abordou de forma didática a importância dos exames para detecção precoce e tratamento eficaz da doença, e também com a estudante de Fisioterapia Josiane Ribeiro que discorreu sobre a importância do autocuidado e ensinou técnica de automassagem para relaxamento das participantes.

O evento teve também um delicioso brunch com petiscos preparados pela equipe do escritório, e no final cada participante recebeu uma necessaire com protetor solar, esmalte para unhas, e prendedor de cabelos.

O evento foi inteiramente pensado para estimular o autocuidado, melhorar a autoestima das participantes e, principalmente, reforçar a importância da campanha!