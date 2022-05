Na tarde de sábado, dia 28, o Teatro de Bolso Profª Terezinha Silva foi palco para o lançamento de mais um livro do escritor itapevense Sebastião Pereira da Costa, conhecido como SPC.

O lançamento do livro “O Brilho das Estrelas Cadentes” tem o apoio do IHGGI – Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapeva e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Autoridades do município, como o prefeito Mário Tassinari, o secretário de Cultura Márcio Gouveia e o presidente da Câmara Roberto Comeron, prestigiaram o evento e fizeram o uso da palavra, parabenizando o escritor pelo lançamento.

Parabéns, SPC! 👏🏻👏🏻👏🏻

(Fotos: Danianderson para o Jornal Ita News).