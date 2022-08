No próximo dia 20 de agosto, o Teatro de Bolso Terezinha Silva será palco para o lançamento do livro “O Eu e a Névoa”.

O autor do livro é o Itapevense Ronaldo Abílio, que lançará sua primeira obra com apoio e parceria do IHGGI – Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapeva e Secretaria Municipal de Cultura.

O evento está marcado para iniciar às 15h. Prestigie!