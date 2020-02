Escolha de banca do IBGE indica possibilidade de novo concurso

O IBGE divulgou que já escolheu um nova banca para o próximo processo seletivo para o Censo 2020.

Apesar de ainda não haver edital sobre um novo concurso, funcionários do órgão contam que só a divulgação da escolha da banca já indica que o edital está próximo a ser divulgado.

Em contato com o IBGE em Itapeva fomos informados que assim que o edital for oficializado estarão entrando em contato com a imprensa local para divulgar a abertura do processo seletivo.