Escolas municipais retornarão com as aulas presenciais dia 16 de agosto, de forma gradativa

Com o Protocolo Sanitário já avaliado e aprovado pelos órgãos competentes, em fevereiro deste ano e com o cenário da saúde mais ameno, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Educação irá retomar as aulas presenciais com as escolas do Sistema Municipal de Ensino, a partir do dia 16 de agosto.

Após análises e aprofundamentos quanto à garantia de direitos de aprendizagens e de posse de dados que revelam os impactos do fechamento das escolas devido à pandemia da Covid-19 no ensino brasileiro, a equipe da Secretaria Municipal de Educação, acompanhada de representantes da gestão escolar, planejou uma retomada segura das atividades e, principalmente, apontou caminhos para que as escolas recebam os alunos o quanto antes, de modo a minimizar os impactos negativos causados pela interrupção das aulas presenciais.

O plano de retomada às aulas presenciais foi socializado com o Conselho Municipal de Educação, com a Comissão de Educação e a toda equipe gestora das Unidades Escolares, em uma demanda coletiva de ouvir os apontamentos dos membros e colher contribuições para a melhoria das ideias. Também faz parte do plano a elaboração da retomada presencial pela unidade, como forma de respeitar a diversidade de cada comunidade escolar.

O plano ainda contempla que nas Escolas Municipais acontecerá o modelo de ensino presencial em alternância com as aulas em casa, como política pública de estratégia pedagógica para o cumprimento da carga horária curricular obrigatória, que será constituído por mais de uma forma de acesso às aulas, em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em formato presencial e não presencial, com o retorno gradual e seguro dos estudantes, às atividades presenciais.

As aulas e demais atividades presenciais em Itapeva, deverão ser retomadas gradativamente nas Unidades Escolares de Educação Infantil – Pré I e II e Ensino Fundamental, em 16 de agosto, observado o limite de 35% de alunos, seguindo os protocolos sanitários específicos para a área da Educação, considerando a capacidade física de cada sala de aula, por tempos específicos diários, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Como parte dos protocolos, a Secretaria desenvolveu ao longo da última semana encontros de formação, também alternando os formatos entre presencial e on-line. Os gestores foram recebidos na SME e acolhidos pela Escola de Música, Prof. Hugo Belézia. Já os orientadores de alunos e auxiliares de biblioteca retomaram o protocolo com a bioquímica Fernanda Sozim, da Vigilância Sanitária do Estado. De acordo com a secretária Municipal de Educação, Eunice Rodrigues da Silva, durante a próxima semana, os demais colaboradores receberão formação específicas para a área que atuam. “As merendeiras, auxiliares de serviço, motoristas e outros servidores também terão capacitação que contribuirá em seu trabalho, assegurou.

Para o prefeito, Mario Tassinari, é possível e necessário planejar essa reabertura. “O retorno às aulas presenciais, mesmo que parte presencial e outra online pode e deve ser feito a partir das medidas que conhecemos serem efetivas, bem como os protocolos sanitários”, disse.

“Nosso maior desafio está em aprofundarmos estudos com foco no retorno das EMEIs, alinharmos o protocolo pedagógico, realizar diagnóstico para identificar as lacunas de aprendizagem para propor atendimento mais individualizado, como projetos de compensação, por exemplo”, finalizou a titular da Pasta, Eunice.

A Secretaria Municipal de Educação orienta aos pais que fiquem atentos aos comunicados da escola, na qual o filho está matriculado. Também solicita especial colaboração quanto aos horários, escalas e propostas da Unidade, para que o retorno seja seguro.