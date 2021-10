Escolas Municipais passam a atender presencialmente 100% dos alunos

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Educação, informa que a partir da próxima segunda-feira, dia 25, as Escolas Municipais passam a atender 100% dos alunos matriculados, que já estavam frequentando as aulas de forma presencial.

A obrigatoriedade da frequência nas aulas presenciais ainda será definida, em reuniões futuras. A Secretaria de Educação aguarda parecer do Governo do Estado sobre o distanciamento. O protocolo segue com uso obrigatório de máscara, uso de álcool em gel 70% e aferição de temperatura.

As Unidades terão de 18 a 22 de outubro pra se organizarem, para a partir de 25 ampliarem o atendimento.Todas as escolas estão atuando com a idade obrigatória: a partir de 4 anos. A Secretaria Municipal de Educação está seguindo o decreto do Estado e o Parecer do Conselho Estadual de Educação.