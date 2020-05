Escolas municipais iniciarão estudos à distância com seus alunos

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciará a partir do dia 11 de maio uma rotina de estudo à distância com os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. As aulas presenciais continuam suspensas por tempo indeterminado, devido a pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus.

As atividades serão orientadas e acompanhadas pelos professores, assim como a distribuição dos materiais didáticos e kits escolares que serão entregues pelas unidades de ensino, seguindo uma logística, respeitando as condutas sanitárias para evitar aglomerações.

Neste momento, é essencial fortalecer a parceria entre a família e a escola, pensando no melhor para o aluno, assim ele poderá realizar suas atividades em casa, devolvê-las ao seu professor para correção e receber nova tarefa.

A Secretaria de Educação tem trabalhado intensamente buscando alternativas de aprendizagem para que os pais tenham a segurança de que seus filhos não irão perder o ano letivo devido à pandemia. Mesmo à distância, serão cumpridas as 800 horas anuais, conforme preconiza a lei.

Cada unidade escolar irá informar seus alunos sobre o cronograma de atividades e retirada dos kits de estudo para iniciar os trabalhos.

Fique em casa e cuide de seus familiares, em breve iremos nos abraçar!