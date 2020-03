Escolas estaduais contam com atividades físicas diferenciadas

As escolas estaduais Jeminiano David Muzel, Nicota Soares, José Vasques, Otávio Ferrari e Zulmira de Oliveira contam a partir desse mês com atividades físicas diferenciadas em suas unidades escolares.

Com o objetivo de levar a conscientização da importância do exercício físico para os alunos da rede pública estadual em academias, aconteceu uma parceria entre a Diretoria de Ensino de Itapeva e a Academia Strong Wolf, onde através de profissionais devidamente habilitados aulas diferenciadas estão sendo desenvolvidas nas escolas com o objetivo de despertar o interesse dos adolescentes em participar de atividades diversificadas e com aparelhos em academias.

Essas aulas estão acontecendo uma vez por mês e contam com aulas diferenciadas como circuito lúdico, atividades de força , resistência e danças.

Os alunos gostaram da iniciativa, estão entusiasmados e participativos da programação na escola e também na academia Strong Wolf.