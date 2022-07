A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, recebeu uma doação de cerca de 200 kg de alimentos não-perecíveis da Escola NEED Cursos Profissionalizantes. Os donativos foram revertidos para o Programa Criança Feliz do Cras Santa Maria.

Lembrando que este programa atende atualmente 190 famílias entre eles: gestantes, crianças de 0 a 3 anos e crianças de 0 a 6 que são beneficiárias do BPC –Benefício de Prestação Continuada. Ele tem como objetivo principal o desenvolvimento da criança na primeira infância e o fortalecimento do vínculo familiar.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, 24 famílias assistidas pelo Programa Criança Feliz foram beneficiadas com as doações. Ela agradeceu à escola, por meio do orientador comercial da Need Sérgio José de Almeida.

Sérgio de Almeida, por sua vez, explicou que houve um vestibulinho para os alunos das escolas públicas e a comunidade em geral sobre o tema”Itapeva”, em que a inscrição da prova foi 1 kg de alimento não-perecível. Os candidatos que fizessem de 14 a 15 pontos, ganhavam uma bolsa de estudos na escola de cursos profissionalizantes. Desta forma, foram arrecadados os alimentos.