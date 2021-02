Escola Municipal é alvo de vândalos e polícia procura pelos autores do delito

Na quinta-feira (11), moradores de Buri foram surpreendidos com a notícia de vandalismo na Escola Municipal Zélia Campos.

De acordo com as informações, ao chegarem à unidade para trabalhar os funcionários do local encontraram a escola revirada, brinquedos queimados, documentos diversos espalhados pelo chão, paredes rabiscadas, alimentos e produtos de limpeza jogados, entre outras situações.

Segundo o boletim de ocorrência, nada foi levado da unidade de ensino que fica em frente a sede da Guarda Civil Municipal, Centro de Buri.

Ainda há relatos de que foi encontrado nas paredes frases feitas com fezes humanas e um fogão foi encontrado aceso, nele havia uma panela com talheres, macarrão, achocolatado e outros produtos queimando.

Até o fechamento desta edição não havia informações dequem ou quantas pessoas participaram do vandalismo.

Guarda Civil Municipal emite nota sobre o ocorrido.

Nota Oficial

Diante da repercussão do vandalismo ocorrido na Escola de Educação Infantil Zélia de Campos, situada em frente a Guarda Civil Municipal, esclarecemos que, embora a Escola esteja localizada nas proximidades da GCM, os meliantes pularam o muro que fica na rua de trás da Escola e entraram por uma janela de vidro e, ainda, no horário do ocorrido estávamos apresentando na Delegacia de Polícia de Itapeva o suspeito preso de ter cometido furto em farmácias nos últimos dias na cidade, ficando outra viatura que estava atendendo perturbação do sossego e aglomeração na Rua 25 de janeiro, Vila São José.

Ainda, cabe esclarecer que foi vandalismo, em virtude de fato que está sendo apurado, pois nada foi furtado. Além da Creche em questão a GCM patrulha diuturnamente por volta de vinte Escolas da cidade, inclusive por várias vezes frustrou tentativas de furtos.

Quanto a Creche Zélia de Campos foi orientada a Secretária deEducação e Diretora da Escola que fizessem o Boletim de Ocorrência e solicitassem a perícia da Polícia Técnica, haja vista terem os vândalos deixado indícios para investigação e possível esclarecimento dos fatos.