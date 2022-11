A EMEI Elisa Maria Almeida Marques de Bom Sucesso De Itararé realizou nos últimos dias um projeto pedagógico visando ensinar seus alunos a importância de uma alimentação saudável.

A Coordenadoria Geral da Educação em parceria com a EMEI Elisa Maria Almeida Marques, promoveu o projeto “Alimentação Saudável”. “É no período da infância que começamos a desenvolver o gosto pelos alimentos saudáveis e conseguimos conscientizar a criança logo cedo da importância desse hábito, que tem o poder de prevenir doenças crônicas no futuro, além de melhorar o aprendizado”, afirmou o coordenador Marcelo.

Uma feira com verduras, frutas e legumes foi exposta pelos profissionais da educação para os alunos, onde puderam provar também diversas receitas realizadas de forma saudável. “Nosso objetivo foi promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de forma atraente, lúdica e educativa”, finalizou o Marcelo.