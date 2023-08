A Escola Técnica Estadual Doutor Demétrio Azevedo Junior (Minas), em Itapeva está com Processo Seletivo aberto.

De acordo com as informações divulgadas, o Processo Seletivo tem por objetivo a formação de cadastro reserva destinado à contratação temporária de Professor de Ensino Médio – Técnico. O candidato interessado deverá ministrar aulas na área Geografia e Química Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrado).

As vagas são para candidatos com idade mínima de 18 anos, com escolaridade em nível superior de bacharelado ou tecnologia, na área correspondente ao exercício do cargo disponível. A remuneração gira no valor de R$ 21,40, correspondente a cada hora-aula ministrada.

Os candidatos interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 1º a 15 de setembro de 2023, por meio do site do Centro Paula Souza. Ainda segundo o edital, o contrato tem o período máximo de um ano, que será contado a partir da data de homologação e poderá ser prorrogado por mais um ano.