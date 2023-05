A Escola Gerson de Barros Margarido encerra o bimestre com uma visão de formação ampla e inclusiva para toda a equipe escolar (famílias, estudantes, docentes e gestão), com o tema: REPETIR O OBVIO É NECESSÁRIO PORQUE TEM SEMPRE ALGUÉM CHEGANDO AGORA através de iniciativas institucionais e através de seus diferentes programas de formações foi desenvolvido atividades nos diversos campos temáticos do ofício como:

Formação docente com PHD Guiomar Namo de Mello – Mestre e doutora em educação pela PUC/SP: Live: Lidadania e Competitividade: desafios educacionais do terceiro milênio.

Mestre e doutor em educação pela USP, – PHD Celso Vasconcellos – Live: A formação didática como exigência para a superação do descompasso ensino aprendizagem.

Live: Jogador de futebol Júlio Pinheiro – Projeto de Vida.

Advogados: Pâmilla Vanessa da Silva Silvano e Pablo Vinicius da Silva Silvano Leal – Palestra: Cidadania e Crime Digital.

Tatiane de Oliveira Araújo Melo- Enfermeira e Ricardo – Palestra: Sacralidade do Corpo.

Visita acadêmica do Colégio Objetivo com a Escola Gerson de Barros Margarido da U.C – Mundo Contemporâneo para compreender problemas relacionados ao transporte público da cidade, deslocamento populacional e acessibilidade aos bairros da zona rural.

Encontro, formação e jantar harmonioso de pais e responsáveis dos estudantes da escola Gerson para a condução do ano letivo.

O empenho, competência e comprometimento de todos são visíveis. Parabéns Gestão 2023.