A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Escola de Música Hugo Belézia, anuncia a abertura das inscrições para cursos de instrumentos musicais e canto coral.

Há vagas disponíveis para bateria (2 de manhã e 7 à tarde), clarinete (3 de manhã e 4 à tarde), trombone (6 de manhã e 7 à tarde), violino (5 de manhã e 2 à tarde) e trompete (2 de manhã e 1 à tarde).

Lembrando que também estão inclusas nos curso, as aulas de canto e técnica vocal (canto-coral). Os interessados devem ter entre 8 a 17 anos e no ato da inscrição, apresentar os seguintes documentos: declaração de escolaridade com RA, comprovante de endereço, RG e foto.

A Escola de Música Hugo Belézia funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Calçadão Dr. Pinheiro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 3521-8709.