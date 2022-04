A Escola de Música Professor Hugo Belézia está com as inscrições abertas para aulas de violão, trombone, teclado, clarinete, bateria e flauta.

Para violão (7 vagas), trombone (12), teclado(2), clarinete(2), bateria(2) e flauta (4).

Os interessados devem possuir de 8 a 17 anos, apresentar declaração escolar, 1 foto 3X4, xerox de comprovante de endereço, além do RG ou certidão de nascimento.

Informações sobre os dias e horários das aulas podem ser obtidas pelo telefone: (15)3521 – 8709. A Escola de Música Prof. Hugo Belézia está situada no Complexo Cultural Terezinha Silva, no Calçadão Dr. Pinheiro, ao lado da Base da GCMI.