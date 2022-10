A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social do município e em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo e a ETEC Dr. Demétrio Azevedo Júnior, realiza o curso gratuito de corte e costura profissional. O curso é desenvolvido na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Distrito Industrial, e é focado na especialização dos participantes para a atuação no mercado de trabalho.

O curso é dividido em 2 módulos. Na primeira etapa os alunos aprendem o básico da costura, e o funcionamento das máquinas. No segundo módulo os ensinamentos são focados na confecção de peças, como saias, blusas, entre outras.

A Diretora do Fundo Social de Itapeva, Joana de Oliveira, explica que o primeiro módulo do curso teve início no dia 23 de setembro e a previsão para o início da segunda etapa é no final do mês de outubro. “Após a conclusão do segundo módulo os alunos estão capacitados a atuar na área e podem ingressar no mercado de confecções. O objetivo principal é capacitação para geração de renda, através da mão de obra especializada”, destacou.

Para mais informações sobre o curso, entrar em contato no WhatsApp: 15 99839-4527