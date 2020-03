Escola de Minas suspende aulas a partir de quarta-feira

Diante da pandemia de coronavírus, a Escola de Minas divulgou a seguinte nota:

NOTA OFICIAL – 16/03/2020, 20H56

Novas informações:

– a suspensão das aulas na Etec ocorrerá a partir desta quarta-feira (18/03);

– no período de 18 a 20 de março os professores devem comparecer às suas unidades, em seu horário de trabalho, para replanejar as atividades com vistas ao ensino a distância, a partir das orientações que serão enviadas pela Cetec;

– não serão computadas as faltas dos alunos da Etec nos dias 16 e 17 de março para cálculo de frequência. Mas aconselha-se registrar a presença dos estudantes nestes dois dias;

Precisamos unir forças para o bem na nação. Que todos possam tratar o assunto com a seriedade que ele merece.

Escola de Minas.