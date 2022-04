Na manhã desta terça-feira, dia 26 de abril, a Escola de Gastronomia do Fundo Social de Solidariedade realizou uma Oficina de Massas Caseiras sob a coordenação do Professor Ruan Silva, o qual possui formação em Gastronomia pela Universidade Positivo de Curitiba.

Os participantes aprenderam técnicas de produção de massa para macarrão caseiro tradicional, integral e enriquecido com couve.

O processamento artesanal possibilita fazer em casa um produto natural e saudável, além da profissionalização do aluno com o objetivo de empreender e gerar renda.



Estiveram presentes na aula, o prefeito Mario Tassinari, o secretário de Relações Institucionais, Júlio Ataíde e os vereadores Celinho Engue, Gessé e Vanessa Guari.

O professor Ruan Silva destacou a importância deste curso, atendendo a um pedido antigo dos participantes, cuja expectativa foi superada.

A voluntária Lúcia Muzel ficou responsável pelos molhos (ao sugo e branco), que fez todo o diferencial no sabor da massa.

Os interessados podem realizar as inscrições pessoalmente na Escola de Gastronomia à Rua Sinhô de Camargo, ao lado Mercado Municipal.