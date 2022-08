Na tarde de terça-feira (23), teve início a série de oficinas de capacitação profissional para a geração de renda, que serão promovidas pelo Fundo Social de Itapeva até o mês de novembro. No primeiro dia, para o Curso de Caldos, teve a participação da empresária e chef de cozinha, Vanda Cerdeira, que transmitiu para os alunos e alunas da Escola de Gastronomia, toda sua experiência neste ramo. Foram preparados: caldo de mandioca, caldo de feijão, canja e caldo de macarrão com legumes. “Todos muito bons e com dicas valiosas de empreendedorismo”, disse o prefeito, que prestigiou o curso.