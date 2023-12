Na tarde de sexta-feira (1°), na Escola de Gastronomia, aconteceu o encerramento do curso de Brigadeiro Gourmet e, na ocasião, os formandos apresentaram deliciosas receitas com sabores diversificados.

O curso tem 08 horas de duração e foi ministrado pela Chefe, Rita Branda, que ensinou receitas de Brigadeiro tradicional, de maracujá, de ninho com nutella, de coco e sabor café. Os 12 alunos que participaram do encerramento do curso receberam certificados e já estão aptos a atuar no mercado de trabalho, com a comercialização das receitas aprendidas no curso.