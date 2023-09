A Escola Cinira Daniel, do bairro Guarizinho, através das responsáveis Cássia Ávila e Letícia Talacimon, fechou parceria com a faculdade Fait para iniciar o projeto Ansiedade e Bullying, com o objetivo de acolher e auxiliar os estudantes com seus sentimentos.

A parceria se deu por meio da coordenadora de Psicologia da faculdade Ana Cristina.

A escola Cinira Daniel agradece a todos os envolvidos neste projeto, que visa ajudar os alunos que necessitam de um olhar atento para as duas demandas.

Parabéns!