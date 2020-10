Escola Acácio Piedade realiza drive-thru para entrega de atividades

A Secretaria Municipal de Educação realizou na Escola Acácio Piedade a entrega de atividades para alunos por meio de sistema drive-thru. Todos os professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental puderam participar da ação, que também acontecerá nas demais escolas municipais.

Além do material, os alunos também receberam um ‘kit lanche’, que contém cachorro quente, bolo de pote, balas, chocolate e suco, em comemoração ao mês da criança.

O drive-thru foi realizado seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção ao Coronavírus.

Para a secretária de Educação, Patrícia Felício, ações como essa fortalecem o vínculo da escola com o aluno, principalmente nesta pandemia onde as aulas são somente on-line. “Aproximar as crianças novamente do ambiente escolar para a entrega dos kits de material e também o de doces é um ato plausível feito por nossos professores. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos por essa brilhante iniciativa”, disse.