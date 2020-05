Equipes do CREAS e da Guarda Municipal realizam serviço de abordagem apessoas em situação de rua

A equipe do CREAS, ligada à Secretaria do Desenvolvimento Social, contando com o apoio da Guarda Civil Municipal, realiza no município, a abordagem de pessoas em situação de rua uma vez por semana.

Recentemente, ela realizou uma ronda pela cidade, conseguindo encaminhar 11 pessoas para o albergue municipal e 10 de volta às suas residências.

Também foram entregues máscaras a todos elas e oferecida orientação sobre a Covid-19. A atual administração parabeniza estes profissionais, que não medem esforços para que todos tenham a assistência necessária.