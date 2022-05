Ocorre neste momento um simulado de acidente na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, junto à ponte do Rio Taquari, em Itapeva.

Pelo local, equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, CCR-SPVias, Polícia Militar Rodoviária, entre outras instituições simulam o salvamento de vítimas que estariam em um carro, que caiu da ponte junto ao leito do rio.

A simulação é uma forma de manter as equipes preparadas para agir em situação similar e promover a união entre os socorristas.

De acordo com os responsáveis pelo simulado, cerca de 30 profissionais participaram.