No último sábado (29), no Ginásio CCE, acontecerem mais mais partidas da Liga Sorocabana de Vôlei e as equipes itapevenses se destacaram, em partidas com muita emoção.

A equipe infantil de Itapeva (Objetivo/ SEMJEL) perdeu para Rio das Pedras por 3 sets a 0. A equipe Infanto-Juvenil Masculino Itapeva Associação Transformando Vidas ganhou de Rio das Pedras por 3 sets a 0. A equipe Infanto-Juvenil Feminino Itapeva Associação Transformando Vidas perdeu para o time Santana em uma partida acirrada, com o resultado de 3 sets a 2 para a equipe Santana.